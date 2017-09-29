И их становится больше.

В России увеличилось количество долларовых миллионеров. За 2016 год их стало больше на 20%, говорится в исследовании World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini. Его результаты опубликовало РИА "Новости".

В отчете сказано, что РФ растет быстрее всех рынков, восстанавливаясь после сдержанного снижения. Всего в стране по итогам 2016 года насчитали 182 тысячи долларовых миллионеров, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что мировое количество богачей выросло на 7,5%. Теперь 16,5 миллиона человек обладают 63,5 триллиона долларов. Больше всего миллионеров в США (4,795 миллиона человек), на втором месте - Япония (2,89 миллиона), а на третьем - Германия (1,28 миллиона).

Авторы исследования считают, что к 2025 году совокупное богатство миллионеров всего мира может достигнуть 100 триллионов долларов.