Больше всего уходит на ремонт.

За последний год траты екатеринбургских автомобилистов выросли почти в 1,2 раза. Такой вывод сделали специалисты сервиса "Яндекс.Деньги".

Чтобы выяснить, сколько средств уходит на содержание автомобиля, аналитики изучили платежи горожан на станциях техобслуживания, мойках, АЗС, в магазинах запчастей. Не забыли и о тех деньгах, что уходят на погашение штрафов ГИБДД.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, за 12 месяцев среднестатистический житель Екатеринбурга тратит на свою машину около 42 175 рублей. В 2015-2016 году эта сумма составляла 35 860 рублей. В целом по стране на содержание "железных коней" у водителей уходит 51 566 рублей.

Сильнее всего выросли совокупные траты автовладельцев на запчасти и ремонт: в 4,8 и 4 раза соответственно. Увеличились и средний чек за бензин – с 660 до 720 рублей, за мойку – с 560 до 620 рублей.

Техобслуживание, похоже, стало одной из статей экономии: средняя оплата уменьшилась с 650 до 560 рублей. Горожане стали меньше платить по штрафам: за год средний чек сократился с 495 до 485 рублей. Вероятно, это связано с тем, что большинство водителей старается погасить квитанцию в первые 20 дней, пока действует скидка в 50%.

В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года.