×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Траты екатеринбургских водителей выросли на 18%02 октября в 16:24

  • Текст

Больше всего уходит на ремонт.

За последний год траты екатеринбургских автомобилистов выросли почти в 1,2 раза. Такой вывод сделали специалисты сервиса "Яндекс.Деньги".

Чтобы выяснить, сколько средств уходит на содержание автомобиля, аналитики изучили платежи горожан на станциях техобслуживания, мойках, АЗС, в магазинах запчастей. Не забыли и о тех деньгах, что уходят на погашение штрафов ГИБДД.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, за 12 месяцев среднестатистический житель Екатеринбурга тратит на свою машину около 42 175 рублей. В 2015-2016 году эта сумма составляла 35 860 рублей. В целом по стране на содержание "железных коней" у водителей уходит 51 566 рублей.

Сильнее всего выросли совокупные траты автовладельцев на запчасти и ремонт: в 4,8 и 4 раза соответственно. Увеличились и средний чек за бензин – с 660 до 720 рублей, за мойку – с 560 до 620 рублей.

Техобслуживание, похоже, стало одной из статей экономии: средняя оплата уменьшилась с 650 до 560 рублей. Горожане стали меньше платить по штрафам: за год средний чек сократился с 495 до 485 рублей. Вероятно, это связано с тем, что большинство водителей старается погасить квитанцию в первые 20 дней, пока действует скидка в 50%.

В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×