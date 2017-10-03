Траты екатеринбургских водителей выросли на 18%02 октября в 16:24
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Больше всего уходит на ремонт.
За последний год траты екатеринбургских автомобилистов выросли почти в 1,2 раза. Такой вывод сделали специалисты сервиса "Яндекс.Деньги".
Чтобы выяснить, сколько средств уходит на содержание автомобиля, аналитики изучили платежи горожан на станциях техобслуживания, мойках, АЗС, в магазинах запчастей. Не забыли и о тех деньгах, что уходят на погашение штрафов ГИБДД.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, за 12 месяцев среднестатистический житель Екатеринбурга тратит на свою машину около 42 175 рублей. В 2015-2016 году эта сумма составляла 35 860 рублей. В целом по стране на содержание "железных коней" у водителей уходит 51 566 рублей.
Сильнее всего выросли совокупные траты автовладельцев на запчасти и ремонт: в 4,8 и 4 раза соответственно. Увеличились и средний чек за бензин – с 660 до 720 рублей, за мойку – с 560 до 620 рублей.
Техобслуживание, похоже, стало одной из статей экономии: средняя оплата уменьшилась с 650 до 560 рублей. Горожане стали меньше платить по штрафам: за год средний чек сократился с 495 до 485 рублей. Вероятно, это связано с тем, что большинство водителей старается погасить квитанцию в первые 20 дней, пока действует скидка в 50%.
В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года.
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