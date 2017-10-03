За последние три года.

Кредитная нагрузка россиян по итогам первой половины 2017 года составила 32% и достигла минимального значения с 2014 года. За это время данный показатель снизился на 8 процентных пунктов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Кредитная нагрузка (показатель payment-to-income (PTI) вычисляется как соотношение размера ежемесячных платежей по всем кредитам к уровню дохода заемщика. "Комфортный" показатель PTI - 30-35%.

Факторами, повлиявшими на снижение долговой нагрузки, эксперты называют рост доходов россиян и повышение их финансовой грамотности. Кроме того, банки стали гораздо строже оценивать потенциальных заемщиков.