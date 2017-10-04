На 0,03%.

Базовая ставка страховых взносов, которые уплачивают банки, участвующие в системе страхования вкладов, увеличилась. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Теперь финансовые организации будут отчислять в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) не 0,12%, а 0,15% среднего остатка вкладов за квартал. Новое значение ставки будет действовать с первого квартала 2018 года.

Решение принято 3 октября на заседании совета директоров АСВ, которое провела председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По данным АСВ, во втором квартале текущего года взносы в Фонд сделали 480 банков. С апреля по июнь кредитные учреждения внесли без малого 32 миллиарда рублей.