До 20,6 миллиарда рублей.

Сборы компании "АльфаСтрахование-Жизнь" по итогам января - июня 2017 года превысили 20,6 миллиарда рублей. Это на 69,6% выше аналогичного показателя прошлого года (12,2 миллиарда рублей).

Сборы по инвестиционному страхованию жизни увеличились вдвое - до 15 с лишним миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование".

На сегодняшний день продукты компании "АльфаСтрахование-Жизнь" можно купить в более чем 20 банках по всей России.

"Сборы "АльфаСтрахование-Жизнь" за первое полугодие 2017 года выросли почти на 70%. Это стало возможным, благодаря эффективной работе нашей команды, а также активно развивающемуся сегменту инвестиционного страхования жизни, - говорит генеральный директор компании Алексей Слюсарь. - Мы предлагаем клиентам наши продукты через различные каналы продаж, делаем их доступнее и стараемся повышать финансовую грамотность населения, рассказывая о преимуществах инвестиционного и накопительного страхования жизни".