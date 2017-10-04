Банк "Открытие" поддержал администрацию НижневартовскаСегодня в 16:34
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Выдав кредит на 100 миллионов рублей.
Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" предоставит администрации Нижневартовска 100 миллионов рубле для финансирования городского бюджета. Финорганизация выиграла объявленный муниципалитетом аукцион.
По словам замглавы Нижневартовска по экономике Елены Рябых, выделенные кредитные средства позволят реализовать ряд значимых инвестиционных проектов.
Кредитование муниципальных образований - часть системной работы банка "Открытие" с бюджетной сферой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.
"Западно-Сибирский филиал обслуживает автономные учреждения города Нижневартовска, муниципальные предприятия, реализует зарплатные проекты уже более 10 лет", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.
В рамках соглашения о сотрудничестве с горадминистрацией банк участвует и в финансировании проектов бюджетных учреждений и общественных организаций Нижневартовска.
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