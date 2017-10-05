Дорогому "пластику".

Россияне предпочитают кредиты наличными "пластику". Выдача займов банкнотами на руки за январь - август 2017 года выросла на 10%, а заимствования с помощью карт сократились на 8%.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 600 банков и микрофинансовых организаций за восемь месяцев выдали более 20,29 миллиона кредитов общим объемом более 3,214 триллиона рублей. Объемы кредитования выросли на 29%, новых кредитов выдано на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Почти 1,761 триллиона рублей или 75% всех ссуд клиенты предпочли взять живыми деньгами. С помощью кредитных карт оформлено около 5 миллиона займов почти на 280 миллиардов рублей. Отдельно учитывались ипотека (29%) и автокредиты (7%).

По мнению экспертов "Известий", россияне стали умнее и наконец-то поняли, что "кредитки" значительно дороже займов наличными. Хотя у карт есть бесплатный период погашения кредита, многие выходят за его рамки, платя потом очень большие проценты. Также не учитывается плата за выпуск и обслуживание "пластика", комиссия за снятие наличных.

При этом рост займов наличными свидетельствует о сокращении реальных доходов населения. В более "тучные" времена клиенты банков предпочитают "кредитки".