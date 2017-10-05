Последних 12 лет.

Свыше 3 триллионов рублей засекретят в российском госбюджете в 2018 году. При этом доля закрытых расходов спецслужб будет увеличена, а "гражданских" - сокращена, пишет РБК.

Как следует из федерального проекта главного финансового документа на 2018 год, самыми крупными в бюджете секретными расходами стали траты по статье "Национальная оборона". Они возрастут на 154 миллиарда рублей относительно оценки 2017 года. Увеличение произойдет за счет самого непрозрачного подраздела под размытым названием "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности".



В открытой части этого подраздела фигурируют, в частности, расходы на соцподдержку силовиков и их семей, обеспечение доставки государственной корреспонденции и мобилизационную подготовку органов власти.

При этом доля секретных расходов по гражданским статьям снижается: в расходах на госаппарат планируется закрыть лишь 5,1%, что будет минимальным показателем на 12 лет. Планируется снизить и закрытые расходы в разделах "Национальная экономика" и "Общегосударственные вопросы".

В области науки засекречена почти половина фундаментальных и прикладных исследований: всего на это выделяется почти 709 миллиардов рублей, из них 324 миллиарда - по закрытым статьям.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", федеральный минфин внес поправки и в бюджет 2017 года, увеличив затраты по "закрытой части" более, чем на 184 миллиарда рублей.

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