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Бюджетные средства Советского района Югры доверили банку "Открытие"Сегодня в 16:28

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На два года.

Администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры открыла два бюджетных счета в Западно-Сибирском филиале банка "Открытие".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, срок обслуживания составит 2 года. В это время на счетах будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района, юридических лиц - получателей субсидий из районного бюджета. Там же будут храниться средства, поступающие во временное распоряжение администрации от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.

"Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на протяжении многих лет обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. На сегодняшний день в филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Тюменской области. Сотрудничество с региональными администрациями говорит о надежной работе и долгосрочной стабильности "Открытия" как банка федерального масштаба", – подчеркнул управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

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