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Свердловским муниципалитетам добавят 9 миллиардовСегодня в 16:29

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На дороги, образование и инвестиции.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2018 году, по прогнозу, могут составить 239,5 миллиарда рублей. Это на 3,5 миллиарда больше уточненного плана поступлений текущего года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

На 9 миллиардов рублей предлагается увеличить расходные полномочия муниципальных образований. По результатам согласительных процедур самый большой объем занимают предложения по инвестиционной деятельности – 2,2 миллиарда рублей, по дорожной – 1,6 миллиарда, по образованию – 2 миллиарда рублей.

"Средства на обеспечение муниципальной доли софинансирования составляют более миллиарда рублей. Нами учтены именно те программные мероприятия, которые финансово обеспечены на 2018 год. В целом, рассмотрены наиболее объемные для муниципалитетов вопросы, которые без помощи областного бюджета им не решить", – отметила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Всего на оценку комиссии были представлены запросы 72 муниципальных районов и городских округов.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, в будущем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти до 85% от суммы прожиточного минимума. "Мы рассчитали дополнительную потребность в этих средствах, она составляет на 2018 год – 43,6 миллиона рублей, и предлагаем учесть ее при прогнозировании местных бюджетов", – сказала Кулаченко.

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