В рамках программы "Комплектующие изделия".

Фонд технологического развития промышленности Свердловской области (ФТРП) и федеральный фонд развития промышленности (ФРП) утвердили новую программу предоставления льготных займов для промпредприятий региона. Она получила название "Комплектующие изделия", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, ключевыми отличиями новой программы являются снижение общего бюджета проекта с 40 до 28,6 миллиона рублей, а также порог софинансирования заявителем – с 50% до 30%. Стоимость займа уменьшена до 1% годовых в первые три года пользования займом и 5% в оставшийся срок. До сих пор действовала ставка 5% годовых на весь период.

Займы будут предоставляться на реализацию проектов по организации или модернизации производства комплектующих изделий, не имеющих аналогов в России или производящихся в недостаточном количестве. Например, комплектующих к станкам или электрооборудованию.

Улучшение условий кредитования стало следствием анализа обращений в ФТРП. Среди сдерживающих факторов потенциальные заявители отмечали возможность реализации только финансовоемких проектов и сложности с предоставлением обеспечения и необходимых объемов софинансирования.

Программа "Комплектующие изделия" позволит повысить общий уровень локализации производства конечной продукции в России.

Средства бюджета Свердловской области будут направлены на предоставление займов совместно с ФРП в пропорции 30/70. В настоящее время фонд активно работает над восемью заявками, общий объем запрашиваемых средств составляет 745 миллионов рублей, из которых региональная часть – 223,5 миллиона.

Один из проектов – "Создание производства источников на основе изотопов" Института реакторных материалов – получил одобрение займа на 100 миллионов рублей.