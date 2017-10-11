×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" вошел в Российско-Китайский финансовый советСегодня в 11:10

  • Текст

Для расширения сотрудничества и обмена новыми технологиями.

Банк "Открытие" стал одним из участников Российско-Китайского финансового совета (РКФС). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, это позволит усовершенствовать механизмы расчетов в рублях и юанях, а также расширить перечень операций в рамках сотрудничества с контрагентами из КНР.

Сообщество коммерческих и некоммерческих организаций России и Китая было основано в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов межгосударственных финансовых отношений. В состав РКФС входят более 50 финансовых институтов обеих стран. Их совокупные активы превышают 1 триллион долларов.

Совет является своеобразным коммуникационным мостом между финансовыми институтами РФ и Поднебесной. Кроме того, он способствует активизации российско-китайского сотрудничества в финансово-банковской сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для динамичного развития торгово-экономических отношений стран.

"Мы рассматриваем КНР как один из наиболее перспективных рынков для развития нашего бизнеса, - отмечает управляющий директор банка "Открытие" Юрий Лекарев. – Членство в РКФС позволит нам расширить сотрудничество с китайскими партнерами по кредитно-денежным операциям и торговому финансированию, а также принять активное участие в обмене новыми технологиями в области электронной коммерции".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×