Банк "Открытие" вошел в Российско-Китайский финансовый советСегодня в 11:10
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Для расширения сотрудничества и обмена новыми технологиями.
Банк "Открытие" стал одним из участников Российско-Китайского финансового совета (РКФС). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, это позволит усовершенствовать механизмы расчетов в рублях и юанях, а также расширить перечень операций в рамках сотрудничества с контрагентами из КНР.
Сообщество коммерческих и некоммерческих организаций России и Китая было основано в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов межгосударственных финансовых отношений. В состав РКФС входят более 50 финансовых институтов обеих стран. Их совокупные активы превышают 1 триллион долларов.
Совет является своеобразным коммуникационным мостом между финансовыми институтами РФ и Поднебесной. Кроме того, он способствует активизации российско-китайского сотрудничества в финансово-банковской сфере с целью создания благоприятной инфраструктуры для динамичного развития торгово-экономических отношений стран.
"Мы рассматриваем КНР как один из наиболее перспективных рынков для развития нашего бизнеса, - отмечает управляющий директор банка "Открытие" Юрий Лекарев. – Членство в РКФС позволит нам расширить сотрудничество с китайскими партнерами по кредитно-денежным операциям и торговому финансированию, а также принять активное участие в обмене новыми технологиями в области электронной коммерции".
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