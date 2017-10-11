×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россельхозбанк направил в экономику Среднего Урала почти 140 миллиардов рублейСегодня в 16:28

  • Текст

Заемных ресурсов.

За время работы в Свердловской области Россельхозбанк направил населению и предприятиям региона порядка 140 миллиардов рублей заемных ресурсов. Вопросы финансирования банком экономики Среднего Урала обсуждались в ходе рабочей встречи заместителей председателя правления финорганизации Оксаны Лут и Ирины Жачкиной с первым вице-губернатором Алексеем Орловым.

Было отмечено, что Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям из ключевых отраслей экономики Свердловской области: АПК, промышленности, строительства, транспорта и других. В частности, он является опорным финансовым институтом для агропромышленного комплекса области. Только в 2017 году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, а также субъектам связанных отраслей было направлено порядка 2,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

Обсудили и вопросы поддержки Россельхозбанком проектов по производству импортозамещающей продукции, развития смежных отраслей АПК, финансирования малого и среднего бизнеса. Не остались без внимания реализация "зарплатных" проектов и выпуск карт национальной платежной системы "Мир" для осуществления социальных и иных выплат.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Россельхозбанка, в ходе рабочей поездки О.Лут и И.Жачкина провели ряд встреч с представителями бизнеса Свердловской области. предпринимателям рассказали о комплексном банковском обслуживании, реализации инвестиционных проектов и финансировании текущей деятельности.

На правах рекламы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×