Заемных ресурсов.

За время работы в Свердловской области Россельхозбанк направил населению и предприятиям региона порядка 140 миллиардов рублей заемных ресурсов. Вопросы финансирования банком экономики Среднего Урала обсуждались в ходе рабочей встречи заместителей председателя правления финорганизации Оксаны Лут и Ирины Жачкиной с первым вице-губернатором Алексеем Орловым.

Было отмечено, что Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям из ключевых отраслей экономики Свердловской области: АПК, промышленности, строительства, транспорта и других. В частности, он является опорным финансовым институтом для агропромышленного комплекса области. Только в 2017 году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, а также субъектам связанных отраслей было направлено порядка 2,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

Обсудили и вопросы поддержки Россельхозбанком проектов по производству импортозамещающей продукции, развития смежных отраслей АПК, финансирования малого и среднего бизнеса. Не остались без внимания реализация "зарплатных" проектов и выпуск карт национальной платежной системы "Мир" для осуществления социальных и иных выплат.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Россельхозбанка, в ходе рабочей поездки О.Лут и И.Жачкина провели ряд встреч с представителями бизнеса Свердловской области. предпринимателям рассказали о комплексном банковском обслуживании, реализации инвестиционных проектов и финансировании текущей деятельности.

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