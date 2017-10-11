По итогам августа.

В Свердловской области снизилась средняя заработная плата. По итогам августа 2017 года ее размер составил 32 049 рублей, тогда как в июле он был на тысячу с лишним рублей выше - 33 061, передает "Уралинформбюро".

Самая высокая зарплата зафиксирована Свердловскстатом в сфере финансов и страхования – 56,5 тысячи рублей. На втором и третьем местах по прибыльности расположились сфера научных исследований и разработок и деятельность в области информации и связи – 43 тысячи и 41,5 тысячи соответственно.

Наименьшие заработки отмечены в гостиничной сфере и сфере общепита (18,9 тысячи рублей), а также в сфере образования (17,7 тысячи рублей).