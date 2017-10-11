×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средняя зарплата по Свердловской области пошла на снижениеСегодня в 17:06

  • Текст

По итогам августа.

В Свердловской области снизилась средняя заработная плата. По итогам августа 2017 года ее размер составил 32 049 рублей, тогда как в июле он был на тысячу с лишним рублей выше - 33 061, передает "Уралинформбюро".

Самая высокая зарплата зафиксирована Свердловскстатом в сфере финансов и страхования – 56,5 тысячи рублей. На втором и третьем местах по прибыльности расположились сфера научных исследований и разработок и деятельность в области информации и связи – 43 тысячи и 41,5 тысячи соответственно.

Наименьшие заработки отмечены в гостиничной сфере и сфере общепита (18,9 тысячи рублей), а также в сфере образования (17,7 тысячи рублей).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×