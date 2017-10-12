На Среднем Урале вырастут зарплаты чиновников и медсестерСегодня в 14:43
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С 1 октября.
Медсестры и санитарки в муниципальных клиниках Свердловской области в конце месяца должны получить прибавку к зарплате. Увеличенный с 1 октября этого года оклад также ждет сотрудников учреждений культуры и преподавателей, передает "Уралинформбюро".
Об этом речь шла 12 октября на заседании областного кабмина. Члены правительства региона внесли ряд корректив в областной бюджет 2017 года. На зарплаты бюджетников под конец года будут выделены дополнительные средства.
"109,3 миллиона рублей предусматривается дополнительно на обеспечение и реализацию майских указов президента РФ в части заработной платы младшего медицинского персонала", - пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Кроме того, зарплата в городах и селах Среднего Урала подрастет у работников учреждений культуры – на это из областной казны для минкульта выдадут почти 163,5 миллиона рублей. Повысить зарплаты планируется и педагогам допобразования. Правда, сколько для этого нужно казенных миллионов, представители минобразования не сказали.
Впрочем, умолчали и о том, сколько денег нужно на повышение окладов штатным сотрудникам ведомства. Прибавка с 1 октября ждет и специалистов различных министерств. В среднем зарплаты чиновников увеличатся на 1,4-4%.
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