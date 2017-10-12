Первыми их пощупают жители Севастополя и Дальнего Востока.

12 октября 2017 года в обращение поступают новые российские банкноты – номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Центробанка.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, презентовавшая сегодня купюры, пояснила, что первыми их смогут положить к себе в кошельки жители Севастополя и Дальнего Востока, достопримечательности которых изображены на новых денежных знаках. К декабрю банкноты появятся повсеместно.

На банкноте номиналом 200 рублей, выполненной в зеленом цвете, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром "Восточный" в Амурской области.