×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращениеСегодня в 13:22

  • Текст

Первыми их пощупают жители Севастополя и Дальнего Востока.

12 октября 2017 года в обращение поступают новые российские банкноты – номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Центробанка.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, презентовавшая сегодня купюры, пояснила, что первыми их смогут положить к себе в кошельки жители Севастополя и Дальнего Востока, достопримечательности которых изображены на новых денежных знаках. К декабрю банкноты появятся повсеместно.

На банкноте номиналом 200 рублей, выполненной в зеленом цвете, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром "Восточный" в Амурской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×