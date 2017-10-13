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У клиентов-физлиц ЭК "Восток" появилась возможность оплачивать коммунальные услуги картой "Мир"Сегодня в 11:05

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В онлайн-режиме.

Клиенты ЭК "Восток" могут оплачивать электроэнергию и коммунальные услуги в Едином личном кабинете на сайте vostok-electra.ru картами национальной платежной системы "Мир".

Для владельцев карты "Мир" процесс оплаты не отличается от оплаты картами других международных систем: в форму необходимо ввести номер карты, срок её действия и защитный CVV/CVC2 код, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".

"Значительная часть наших клиентов предпочитает оплачивать услуги онлайн, — отметил генеральный директор АО "Энергосбытовая компания "Восток" Максим Ромашев. — Поэтому, с приходом новой национальной платежной системы "Мир", мы усовершенствовали сервис "Единый личный кабинет", тем самым дали возможность владельцам новых карт производить расчет не выходя из дома".

Для клиентов, предпочитающих очное обслуживание, действует система оплаты банковской картой "Мир" через кассы во всех пунктах приема платежей ЕРЦ "Прогресс" и офисах обслуживания АО "ЭК "Восток".

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