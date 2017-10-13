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"АльфаСтрахование" вошло в ТОП-100 крупнейших частных компаний РФСегодня в 14:56

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Дебютировав в рейтинге Forbes.

АО "АльфаСтрахование" вошло в первую сотню крупнейших частных компаний России. Общество разместилось на 93 строке рейтинга ТОП-200, составленного журналом Forbes.

Аналитики отметили, что выручка страховой компании, в которой трудятся 9 762 человека, по итогам 2016 года составила 86,9 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, "АльфаСтрахование" впервые стало участником данного рейтинга.

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