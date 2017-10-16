Банк "Открытие" запустил новый интернет-банкСегодня в 16:48
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Для корпоративных клиентов.
Вышел в свет первый релиз нового интернет-банка "Открытие - Бизнес Онлайн". Приложение рассчитано на клиентов сегмента среднего и крупного бизнеса. В обновленной системе под одним логином и паролем можно увидеть всю финансовую информацию по группе компаний, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".
Новый интернет-банк "Открытие - Бизнес Онлайн" построен на базе современной технологической платформы и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Он работает во всех браузерах, операционных системах семейства MS Windows 7 и выше.
Его выделяет более простая работа с документами и платежами. На первом этапе клиентам банка доступны стандартные операции: формирование рублевых платежей и отправка в банк, размещение средств на депозите "Классика", выписка по счету и просмотр сводных данных по всем компаниям группы.
На следующих этапах эволюции интернет-банка станут доступны операции с документами валютного контроля, возможность оформить электронную банковскую гарантию, юридически значимый электронный документооборот.
Клиенты банка "Открытие" могут воспользоваться старой и новой онлайн-версиями одновременно до момента полной интеграции всех операций в новом интернет-банке.
"Мы постоянно оптимизируем наши продукты и сервисы, исходя, прежде всего, от потребности клиентов, используя лучшие технологические практики для обеспечения скорости, стабильности и безопасности при работе с цифровыми сервисами, - отметила управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка "Открытие" Мария Субботина. - Вместе с редизайном и архитектурой будет меняться взаимодействие интернет-банка с непосредственным пользователем, который управляет финансами бизнеса компании. За счет использования современных технологий, новое решение будет анализировать и прогнозировать потребности в продуктах и сервисах по управлению денежными средствами компании, предлагая различные инструменты".
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