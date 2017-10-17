Для удобства заемщиков.

На рассмотрение Госдумы РФ поступил проект закона об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту. Распоряжение о внесении документа за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева было опубликовано 17 октября, сообщает "Уралинформбюро".

Законопроектом устанавливается, что в первую очередь заемщик должен погасить проценты за пользование денежными средствами, а уже потом – основную сумму долга.

"Предлагаемый подход установит благоприятную для заемщика очередность погашения требований по договору потребительского кредита, позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отдельно отмечается, что предлагаемая очередность не может быть изменена соглашением сторон.

В случае принятия законопроекта, его вступление в силу состоится через 180 дней после официального опубликования. Отсрочка связана с необходимостью перенастройки банковских систем, используемых для учета и списания задолженностей по кредитам.