ЦБ откажется от влияния на тарифы ОСАГОСегодня в 10:46
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По просьбе страховщиков.
Российский союз автостраховщиков направил в Центробанк предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО. Документ содержит два варианта развития событий, пишет "Коммерсант".
Первый подразумевает отказ с июля 2018 года от регулирования Центробанком пяти коэффициентов, в числе которых – наценки и скидки за мощность авто, территория использования, возраст и стаж водителя. Под контролем регулятора останется только максимальная цена полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД. С 1 января 2020 года ЦБ предложено и вовсе отказаться от влияния на тарифы ОСАГО.
Второй сценарий предполагает отмену на первом этапе регулирования четырех коэффициентов – возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного. Полный отказ от контроля за ставками также предполагается с января 2020 года.
Стоит напомнить, что регулятор согласился на либерализацию "автогражданки" еще два года назад. Тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина поручила страховщикам проработать "дорожную карту" по отказу от регулируемых тарифов, передает "Уралинформбюро".
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