По полисам "АльфаСтрахования".

Несколько тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа", купивших страховку от задержки рейса в компании "АльфаСтрахование", могут претендовать на компенсации. Выплаты первым обратившимся уже произведены. В целом общая сумма компенсаций может составить до 20 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование".

Полеты "ВИМ-Авиа" и пассажироперевозки были приостановлены с 27 сентября 2017 года. На тот момент за пределами России находилось около 40 000 туристов с датой вылета по 29 октября. Все они были вывезены на родину бортами "ВИМ-Авиа", а также другими российскими и иностранными перевозчиками.

На 12 октября "АльфаСтрахование" получило более 50 заявлений на выплату от клиентов, застраховавшихся от задержки рейса и купивших билеты на рейсы "ВИМ-Авиа".

"Если, отправляясь в путешествие, вы размышляете о том, стоит или нет покупать полис от невылета и задержки рейса, то случай с "ВИМ-Авиа" - реальный пример, когда страховка помогает, защищает от значительных потерь и хотя бы чуть-чуть компенсирует испорченную поездку и настроение. Стоимость защиты составляет всего 300-400 рублей, а это незначительная цена за собственное спокойствие. Всего мы ожидаем, что за выплатами может обратиться несколько тысяч пассажиров, а сумма убытка превысит десятки миллионов рублей", - отметил заместитель генерального директора "АльфаСтрахование" по авиационному страхованию Илья Кабачник.

Заявить о страховом случае можно через форму на сайте страховой компании "АльфаСтрахование" или по ссылке: https://www.alfastrah.ru/accident/insurance_of_passengers/.