На Урале насчитали почти 100 тысяч потенциальных банкротовСегодня в 15:17
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По розничным кредитам.
На Урале на конец сентября проживало 96 548 потенциальных банкротов по розничным кредитам. Именно столько человек имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней.
В целом по России под действие закона о банкротстве физических лиц попадают 799 500 человек. С февраля их армия увеличилась на 16,1% или на 110 800 человек, сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Быстрее, чем в среднем по стране, растет численность возможных банкротов в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - на 19% (10 936 человек на конец сентября), 18,3% (13 459 человек) и 16,8% (3 558 человек) соответственно.
Чуть лучше ситуация в Курганской и Челябинской областях, где потенциальных "узников долговой ямы" насчитали 4 309 (+13,3%) и 21 481 (+12,6%) соответственно. В Пермском крае и Свердловской области таковых 14 732 (+11,6%) и 28 073 (+11%).
Потенциальными банкротами преимущественно становятся взявшие потребительские займы (66,9%), автокредиты и владельцы кредитных карт (по 8,1%).
"Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается. Пока признать себя банкротами решились порядка 5% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства", - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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