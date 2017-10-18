По новым правилам.

С 1 ноября 2017 года банк "Открытие" вводит новые правила начисления миль по дебетовым и кредитным кобрендинговым картам UTair, выпущенным в рамках тарифных планов.

По "Базовому" и "Стандартной" будет начисляться 350 приветственных миль и 1 миля за каждые 150 рублей совершенной операции, по "Оптимальному" и "Золотой" - 500 и 1,5 мили соответственно. Приветственный бонус по тарифным планам "Премиум" и "Премиальная" составит 700 миль, еще по 2 мили будет добавляться за каждые 150 рублей совершенной операции.

Изменения связаны с обновлением программы лояльности STATUS. Теперь клиенты банка смогут быстрее и проще накопить на премиальный билет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие", с 1 ноября в рамках программы STATUS одна миля станет равна одному рублю, а размер полученных бонусов будет зависеть от цены билета, а не от расстояния перелета. Владельцам карт UTair будет проще подсчитать, покупать билет в милях или лучше расплатиться деньгами.

Более подробную информацию по картам UTair и условиям их обслуживания можно получить на сайте банка или по телефону контактного центра: 8-800-500-70-42.