"Моя копилка" приумножит капиталы клиентов банка "Открытие" Сегодня в 11:22
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После смены тарифов по дебетовым картам.
С 1 ноября 2017 года банк "Открытие" меняет тарифные планы "Базовый", "Оптимальный", "Премиум" и "Премиум Black Edition" по дебетовым картам. Владельцам "пластика" перестанут начислять процент на остаток.
Дополнительный доход можно будет получить, разместив средства на счете "Моя копилка". Процентная ставка по нему составляет до 6,5% годовых. При этом есть возможность регулярно пополнять счет или снимать с него деньги без каких-либо ограничений по сумме или сроку.
"Мою копилку" легко открыть в интернет- и мобильном банке или в любом отделении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".
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