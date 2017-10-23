×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Моя копилка" приумножит капиталы клиентов банка "Открытие" Сегодня в 11:22

  • Текст

После смены тарифов по дебетовым картам.

С 1 ноября 2017 года банк "Открытие" меняет тарифные планы "Базовый", "Оптимальный", "Премиум" и "Премиум Black Edition" по дебетовым картам. Владельцам "пластика" перестанут начислять процент на остаток.

Дополнительный доход можно будет получить, разместив средства на счете "Моя копилка". Процентная ставка по нему составляет до 6,5% годовых. При этом есть возможность регулярно пополнять счет или снимать с него деньги без каких-либо ограничений по сумме или сроку.

"Мою копилку" легко открыть в интернет- и мобильном банке или в любом отделении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×