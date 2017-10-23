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ЦБ решил защищать россиян от кредитной кабалыСегодня в 12:42

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Имеющим кредиты откажут в получении новых займов.

Центробанк разработал новую схему расчета долговой нагрузки заемщика. Финансовые учреждения обяжут использовать ее при выдаче кредитов физлицам на сумму свыше 7000 рублей, передает "Уралинформбюро".

Согласно инициативе, при рассмотрении заявки на получение кредита будут оцениваться предыдущие займы гражданина и его средний доход за полгода.

Информацию о размере ежемесячных платежей заемщиков банки и МФО будут получать из базы бюро кредитных историй. С этой целью регулятор планирует консолидировать данные Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй. Данные о доходах клиентов кредиторы смогут получать от самих заемщиков, от Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, такой порядок выдачи займов позволит избежать ситуаций, когда граждане берут новые кредиты для погашения старых, что приводит их в так называемую кредитную кабалу.

По оценке Минэкономразвития РФ, свыше половины всех заемщиков новыми кредитами оплачивают старые. При этом каждый третий должник в стране имеет по два невыплаченных кредита, а каждый десятый - пять.

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