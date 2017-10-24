Ипотека от банка "Открытие" стала доступнее23 октября в 17:06
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Ставки снижены до 9,35% годовых.
23 октября 2017 года банк "Открытие" снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Изменение стоимости займов на 0,3-0,65% коснулось "Квартиры", "Новостройки", "Свободных метров". Также уменьшилась ставка по программам "Ипотека плюс", "Рефинансирование", "Квартира + Материнский капитал", "Новостройка + Материнский капитал", "Апартаменты".
Покупатели квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, а также желающие рефинансировать имеющийся ипотечный кредит, могут взять от 500 тысяч до 30 миллионов рублей на срок до 30 лет под 9,7%, а по промоставке 9,35% - при первоначальном взносе более 50% и не дольше, чем на 5 лет. Комиссии отсутствуют.
Минимальный первоначальный взнос составляет не менее 10% от стоимости жилья для участников зарплатных проектов банка "Открытие" и не менее 15% в иных случаях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.
Банк "Открытие" предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов, целевой и нецелевой кредит под залог жилья, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов. В числе преимуществ - привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.
Кроме того, "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России. Это дает возможность ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.
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