×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале депутаты назвали размер прожиточного минимумаСегодня в 15:20

  • Текст

Для пенсионеров.

Свердловские депутаты назвали сумму ежемесячных выплат пенсионерам, живущим на территории региона, на 2018 год. Прожиточный минимум для пожилых людей на Среднем Урале будет таким же, как в целом по России – 8 726 рублей, передает "Уралинформбюро".

Свердловская область – один из немногих регионов страны, где величина прожиточного минимум пенсионера устанавливается на общероссийском уровне. При том, что большинство субъектов рассчитывает на величину, которая значительно ниже средней по РФ, рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

"Например, в Калмыкии прожиточный минимум - 7 755 рублей, в Брянске – 8 474 рублей. Есть, конечно, регионы, где он выше, это север: Югра – 11 708 рублей, Ненецкий автономный округ – 17 956 рублей", - пояснил он.

Парламентарии выразили надежду, что на федеральном уровне до конца года будут приняты нормы, позволяющие не уменьшать размер пособия престарелым гражданам, которые в 2016 и 2017 годах получали пенсию из расчета большего прожиточного минимума - 8 803 рубля.

Проект закона об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Свердловской области обсуждался 25 октября на комитете по социальной политике Заксобрания.

Полным составам депутаты рассмотрят документ на ближайшем заседании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×