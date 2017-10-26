И идут на рекорд.

В первом полугодии 2017 года объем онлайн-транзакций физлиц вырос на 8% и достиг триллиона рублей. К концу года онлайн-платежи россиян могут достигнуть 2,2 триллиона рублей, что станет абсолютным рекордом. Данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА" "Интернет-банкинг в России" публикуют "Известия".

Эксперты связывают активность российских покупателей в Сети с переходом на оплату онлайн услуг ЖКХ, штрафов и налогов. Также это говорит о восстановлении потребительской активности, передает "Уралинформбюро".

Аналитики прогнозируют рост рынка электронной торговли на 30% ежегодно и отмечают, что увеличение объема онлайн-платежей позволяет сделать финансовые потоки в стране более прозрачными.