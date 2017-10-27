Банк "Открытие" поддержал "Конкурентную среду"Сегодня в 09:59
- Текст
В Сургуте.
В Сургуте прошел региональный форум "Конкурентная среда". Мероприятие, посвященное вопросам госзакупки и контрактной системе, собрало более 300 участников. Среди них были представители федеральных министерств и служб, правительства Югры и контрольных органов, крупных заказчиков и госкомпаний, в том числе "Роснефти", "Газпромнефти", РЖД, "Сургутнефтегаза", "Тюменьэнерго" и "Лукойла".
Организаторами форума выступили торгово-промышленные палаты Югры и Сургута. Официальным партнером стал банк "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Западно-Сибирского филиала финорганизации.
Главной темой для обсуждения стало состояние системы закупок и ее развитие в будущем. Данный вопрос актуален и для бизнеса, и для заказчиков – органов власти и крупных компаний. У обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу, форум стал идеальной площадкой для того, чтобы все пришли к взаимопониманию.
В своем обращении к участникам форума губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что развитие предпринимательства - одна из важнейших задач социально-экономического развития региона. В этом заинтересованы субъекты бизнеса, органы власти всех уровней, каждый житель Югры. "Малый и средний бизнес, частная инициатива - это надежная основа благополучия Югры, - сказала Н.Комарова, - развитие данной сферы служит залогом успешной диверсификации экономики автономного округа".
В рамках деловой программы форума работали 12 тематических площадок. Среди них - выставка "Бизнес-среда", пленарное заседание "Эффективное управление закупками", дискуссионные площадки "Практика ФАС РФ и тенденции реформирования корпоративных закупок" и "Инструменты для повышения закупочной деятельности на торговых площадках". На мастер-классах предпринимателям рассказали, как получить контракт у крупного государственного или частного предприятия.
В работе дискуссионной площадки, посвященной роли банков и страховых компаний в госзакупках, принял участие управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов. Он рассказал об опыте сотрудничества с органами местного самоуправления в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.
"На протяжении многих лет Западно-Сибирский филиал обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. В филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области. Кредитование муниципальных образований также является частью системной работы банка "Открытие" с бюджетной сферой", - подчеркнул В.Мосунов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:57
Двух молодых свердловчан будут судить за жестокое убийство
Одному из обвиняемых 17 лет.Сегодня в 11:57
За снятый с юной свердловчанки скальп хозяин собаки заплатит 100 тысяч
Морального вреда.Сегодня в 11:56
Попавшую в сургутскую больницу с ожогами школьницу истязали долгое время
Считают следователи.Сегодня в 11:41
Каменских пенсионеров довели до прокуратуры разваливающиеся дома
В селах.Сегодня в 11:35
В Ивделе ВАЗ залетел под поезд
Двое пострадавших.Сегодня в 11:32
В Сухом Логу семья отравилась угарным газом
Из-за отсутствия тяги.Сегодня в 11:23
Третий сезон Лиги женского хоккея возьмет старт под Екатеринбургом
Игры пройдут в СК "Курганово".Сегодня в 11:18
В Первоуральске отправили за решетку участников кредитной ОПГ
За хищение 3 миллионов.Сегодня в 11:14
Хэллоу in Лукоморье
Жутко интересный тест от "Уралинформбюро".Сегодня в 10:46
Ревнивый киргиз убил невесту и закопал во дворе
На тело наткнулись соседи.Сегодня в 10:44
В Челябинске будут судить предполагаемого заказчика убийства районного главы
И бизнесмена.Сегодня в 10:39
Минстрой России запретит строить дома ИЖС
Выше 20 метров.Сегодня в 10:30
12-летний мальчик задохнулся на веревочном тренажере
Успел только позвать маму.Сегодня в 10:28
В ДТП под Арамилем пострадали 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 10:28
Китайская CEFC примеривается к сотрудничеству с Тюменской областью
В логистике и энергетике.
Главные новости
- Сегодня в 11:57За снятый с юной свердловчанки скальп хозяин собаки заплатит 100 тысяч
- Сегодня в 11:14Хэллоу in Лукоморье
- Сегодня в 09:21В выходные Средний Урал заметёт
- Сегодня в 08:18Для болельщиков ЧМ-2018 организуют безвизовый въезд в РФ
- 26 октября в 19:21Следователей проверят на быстроту реакции
Аналитика
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.