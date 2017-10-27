В Сургуте.

В Сургуте прошел региональный форум "Конкурентная среда". Мероприятие, посвященное вопросам госзакупки и контрактной системе, собрало более 300 участников. Среди них были представители федеральных министерств и служб, правительства Югры и контрольных органов, крупных заказчиков и госкомпаний, в том числе "Роснефти", "Газпромнефти", РЖД, "Сургутнефтегаза", "Тюменьэнерго" и "Лукойла".

Организаторами форума выступили торгово-промышленные палаты Югры и Сургута. Официальным партнером стал банк "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Западно-Сибирского филиала финорганизации.

Главной темой для обсуждения стало состояние системы закупок и ее развитие в будущем. Данный вопрос актуален и для бизнеса, и для заказчиков – органов власти и крупных компаний. У обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу, форум стал идеальной площадкой для того, чтобы все пришли к взаимопониманию.

В своем обращении к участникам форума губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что развитие предпринимательства - одна из важнейших задач социально-экономического развития региона. В этом заинтересованы субъекты бизнеса, органы власти всех уровней, каждый житель Югры. "Малый и средний бизнес, частная инициатива - это надежная основа благополучия Югры, - сказала Н.Комарова, - развитие данной сферы служит залогом успешной диверсификации экономики автономного округа".

В рамках деловой программы форума работали 12 тематических площадок. Среди них - выставка "Бизнес-среда", пленарное заседание "Эффективное управление закупками", дискуссионные площадки "Практика ФАС РФ и тенденции реформирования корпоративных закупок" и "Инструменты для повышения закупочной деятельности на торговых площадках". На мастер-классах предпринимателям рассказали, как получить контракт у крупного государственного или частного предприятия.

В работе дискуссионной площадки, посвященной роли банков и страховых компаний в госзакупках, принял участие управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов. Он рассказал об опыте сотрудничества с органами местного самоуправления в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.

"На протяжении многих лет Западно-Сибирский филиал обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. В филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области. Кредитование муниципальных образований также является частью системной работы банка "Открытие" с бюджетной сферой", - подчеркнул В.Мосунов.