В обновленном виде.

Клиенты Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" получили доступ к обновленному интернет-банку. Интеграция функционалов банковского обслуживания организации и ее Западно-Сибирского филиала (ранее – Ханты-Мансийский банк), начатая летом 2017 года, полностью завершена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, плавный переход на платформу "Открытия" был запланирован для максимального комфорта клиентов, которые раньше в интернет-банке могли осуществлять только часть операций.

В новую платформу встроен большой объем различных платежей и дополнительных функций, специфичных для филиала: оплата детских садов, коммунальных услуг, перечисления в бюджетные учреждения Югры и другие.

Кроме того, один из основным сервисов "Платежи и переводы" стал удобнее и проще.