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Зачистка банковской системы в России завершится через 2 года02 ноября в 18:59

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По прогнозу Набиуллиной.

В России зачистка банковской системы продлится еще два года. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Председатель Центробанка добавила, что за прошедшие 4 года было отозвано около 350 лицензий. "Мы убирали с рынка хронически слабые банки и банки с сомнительной финансовой моделью. Проделана значительная часть работы, однако еще год или два мы должны будем наводить порядок", - сказала она.

По словам Набиуллиной, в настоящее время в России действуют чуть менее 600 банков. Глава ЦБ РФ сообщила также, что сократить государственные доли в банковском секторе можно будет лишь в будущем, так как россияне больше доверяют государственным финучреждениям, передает "Уралинформбюро".

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