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Многострадальный Уралприватбанк перестал существовать07 ноября в 15:38

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По его обязательствам ответит Бинбанк.

Уралприватбанк вошел в состав Бинбанка, который стал его правопреемником по всем обязательствам. Запись о прекращении деятельности уральской финорганизации внесена в госреестр юридических лиц 3 ноября. С сегодняшнего дня обслуживание клиентов Уралприватбанка в Екатеринбурге осуществляется в филиале Бинбанка, расположенном на Свердлова, 11а, передает "Уралинформбюро".

"Реорганизация не создает клиентам неудобств: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется, банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме", - пояснили в пресс-службе Бинбанка.

Клиентам рекомендуют обратить внимание на изменение по результатам реорганизации номеров счетов и реквизитов - после 1 февраля 2018 года зачисление денежных средств по старым реквизитам будет технически невозможно. Информацию о новых номерах можно получить в интернет-банке или офисе Бинбанка.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка. При этом поглощение финорганизацией Уралприватбанка, который испытывал проблемы не один год, анонсировалось еще в 2015 году.

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