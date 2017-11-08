По сравнению с прошлым годом.

За 9 месяцев 2017 года россияне взяли кредитов почти на триллион рублей больше, чем за аналогичный период 2016-го. С января по сентябрь текущего года банки выдали россиянам свыше 3,76 триллиона рублей, тогда как год назад в финучреждениях клиенты заняли чуть более 2,88 триллиона, передает "Уралинформбюро".

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), россияне стали чаще занимать деньги у банков на покупку жилья (объемы ипотечных кредитов за год вырос на 40%) и автомобилей (+28%).

Эксперты связывают максимальные значения количества и объемов новых кредитов с последовательным снижением ключевой ставки ЦБ, за которым снизились и проценты по кредитам.

"Рекордсменом по темпам роста стал сегмент ипотеки, что неудивительно, так как ставки по этому виду кредитов являются самыми низкими за всю историю российского рынка. Кроме того, многие банки сейчас активно предлагают программы рефинансирования для заемщиков, взявших ипотечные кредиты в 2015-2016 годах", - пояснил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.

По его словам, под конец года банки увеличат число выданных займов. Период с октября до декабрь в финансовой сфере традиционно считается наиболее "высоким" кредитным сезоном.