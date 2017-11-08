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Казна Свердловской области пополнилась почти на 10 миллиардовСегодня в 15:53

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После мероприятий по мобилизации доходов.

Повышение доходного потенциала муниципалитетов принесло в январе - сентябре 2017 года в консолидированный бюджет Свердловской области 9,7 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, в первую десятку лидеров по реализации соответствующих мероприятий вошли Североуральск, Красноуральск, Среднеуральск, Екатеринбург, Белоярский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачит, Первоуральск и Верхняя Салда.

Среди отстающих территорий, практически не реализующих или слабо использующих свои возможности для пополнения как областного, так и местного бюджетов: Алапаевск, Нижняя Салда, Горноуральский, Верхотурский, Сосьвинский, Каменский городские округа, Дегтярск, ЗАТО Свободный, Новая Ляля и поселок Уральский.

По словам вице-губернатора - министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, план работы по мобилизации доходов включает ряд мероприятий – от легализации зарплаты, привлечения в регион новых налогоплательщиков, выявления недвижимости, не вовлеченной в налоговый и хозяйственный оборот, до повышению налоговой грамотности и финансовой дисциплины населения и других мер.

По поручению главы региона Евгения Куйвашева продолжается индивидуальная работа с крупными налогоплательщиками.

На 1 октября действует 40 соглашений между правительством региона и 89 хозяйствующими субъектами. Данные предприятия обеспечили почти четверть налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, перечислив 39,9 миллиарда рублей налогов и сборов в региональную и местную казну. По сравнению с прошлым годом их вклад вырос более, чем на 15 процентных пунктов.

Стоит отметить, что в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены механизмы финансового поощрения муниципалитетов, эффективно работающих с доходами.

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