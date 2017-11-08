Главный критерий - налоговые отчисления.

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, корректирующий подход к процедуре банкротства физических лиц.

Принципиальным нововведением является постулат, что продажа имущества гражданина за долги имеет целью не только удовлетворить кредиторов, но и освободить добросовестного налогоплательщика от долгов. Исходя из этого, автор поправок – единоросс Николай Николаев - предлагает вписать в закон "О банкротстве" указание, что отсутствие или недостаток у такого гражданина имущества не препятствует процедуре его банкротства, передает "Уралинформбюро".

В пояснительной записке депутат Госдумы отмечает, что целью процедуры банкротства является социальная реабилитация и предлагает прописать в ФЗ и этот нюанс.

Таким образом, если документ Николаева пройдет согласование нижней и верхней палат парламента РФ и будет подписан президентом, суды получат право списывать долги ничего не имеющих, но добросовестно платящих налоги россиян.

Стоит отметить, что, согласно действующей редакции закона "О банкротстве", подать заявление о финансовой несостоятельности гражданина может он сам, конкурсный кредитор или уполномоченный орган. Заявление будет принято при условии, что требования к ответчику составляют не менее 500 тысяч рублей и они не исполнены в течение трех месяцев.

Ранее правительством РФ в Госдуму был внесен законопроект, регламентирующий очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. В первую очередь, согласно нему, заемщик должен погасить проценты за пользование денежными средствами, а уже потом – основную сумму долга.