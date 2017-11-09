Свердловский бюджет "съедят" дети из многодетных семей Сегодня в 11:23
- Текст
На завтрак или обед.
На школьные завтраки и обеды для детей-льготников из бюджета выделили дополнительно 550 миллионов рублей. Речь об этом шла на заседании комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области, на котором обсуждался проект главного финансового документа региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает "Уралинформбюро".
Активное участие в обсуждении увеличения дотации из облказны на питание в школах детям из малообеспеченных и многодетных семей принял депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
"С начала учебного года участились обращения, в частности, от многодетных семей на то, что им в школах предоставляют только завтраки, так как на обед выделяемых субсидий не хватает. Доплачивать родителям приходится из своего кармана, а это для многодетных солидная сумма, так как на троих детей в месяц выходит 6,5 тысяч рублей", - пояснил парламентарий.
По данным свердловского минобразования, для детей из многодетных семей в школах предусмотрены бесплатные завтраки или обеды.
"Зависит от того, в какую смену обучается ребенок. Если в первую, то ему положен бесплатно завтрак, если во вторую – то только обед. Расчет субсидий осуществляется на основании информации, предоставленной органами местного самоуправления, и тех цен, которые сложились на территории муниципалитета", - уточнила замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова.
Между тем, депутаты согласились увеличить объем субсидий на эти цели. Всего свердловские школьники поедят на переменах в 2018 году на сумму свыше трех миллиардов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:06
Из психбольницы Нижневартовска сбежала едва не убившая мать женщина
Она может находиться в Сургуте.Сегодня в 12:59
РМК приняла участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
С презентацией бизнес-стандарта "Умная медь".Сегодня в 12:58
Куйвашев представит Свердловскую область на российско-казахстанском форуме
В Челябинске.Сегодня в 12:54
Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томограф
Стоимостью 24 миллиона.Сегодня в 12:39
Ледниковый период в центре Екатеринбурга: дома стоят без тепла и ГВС
Из-за ремонтных работ.Сегодня в 12:10
Центр подготовки персонала МЭС Урала внедрил новую программу
Повышения квалификации.Сегодня в 12:02
Минсоцполитики не пошло на мировую с отрезавшей грудь екатеринбурженкой
Судьбу отнятых детей решит облсуд.Сегодня в 11:59
Составлен рейтинг самых популярных сексуальных фантазий
У мужчин и женщин они совпадают.Сегодня в 11:58
В Югре подросток на снегоходе сбил женщину с ребенком
Пешеходы получили травмы.Сегодня в 11:57
Цены на соль вырастут под Новый год
Из-за нехватки вагонов.Сегодня в 11:52
Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министров
В списке 38 человек.Сегодня в 11:46
Следователи не добились ареста поджигателя памятника Ельцину
Но "Щуку держат в полиции".Сегодня в 11:24
В Нижневартовске пенсионер погиб под колесами УАЗа
Его сбили на "зебре".Сегодня в 11:23
Свердловский бюджет "съедят" дети из многодетных семей
На завтрак или обед.Сегодня в 11:20
Жители уральского села пожаловались на разбитую дорогу президенту
К ремонту подключились областные власти.
Главные новости
- Сегодня в 12:54Главе свердловского минздрава прилетело от прокуратуры за томограф
- Сегодня в 11:52Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министров
- Сегодня в 11:20Жители уральского села пожаловались на разбитую дорогу президенту
- Сегодня в 10:36Одного хайпа мало: Ростех объяснил отказ от запуска "iPhone на рельсах" в серию
- Сегодня в 09:48Россиян пересчитают по осени 2020 года
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".