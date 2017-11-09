На завтрак или обед.

На школьные завтраки и обеды для детей-льготников из бюджета выделили дополнительно 550 миллионов рублей. Речь об этом шла на заседании комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области, на котором обсуждался проект главного финансового документа региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает "Уралинформбюро".

Активное участие в обсуждении увеличения дотации из облказны на питание в школах детям из малообеспеченных и многодетных семей принял депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

"С начала учебного года участились обращения, в частности, от многодетных семей на то, что им в школах предоставляют только завтраки, так как на обед выделяемых субсидий не хватает. Доплачивать родителям приходится из своего кармана, а это для многодетных солидная сумма, так как на троих детей в месяц выходит 6,5 тысяч рублей", - пояснил парламентарий.

По данным свердловского минобразования, для детей из многодетных семей в школах предусмотрены бесплатные завтраки или обеды.

"Зависит от того, в какую смену обучается ребенок. Если в первую, то ему положен бесплатно завтрак, если во вторую – то только обед. Расчет субсидий осуществляется на основании информации, предоставленной органами местного самоуправления, и тех цен, которые сложились на территории муниципалитета", - уточнила замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова.

Между тем, депутаты согласились увеличить объем субсидий на эти цели. Всего свердловские школьники поедят на переменах в 2018 году на сумму свыше трех миллиардов рублей.