"АльфаСтрахование" поможет создать здоровый климатСегодня в 10:41
- Текст
В любой компании.
Группа "АльфаСтрахование" приняла участие в III ежегодной конференции "Здоровье. Лояльность. Вовлеченность" (в рамках проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций"). Организатором мероприятия выступил крупнейший международный страховой брокер Mercer Marsh Benefits.
Ведущие профессионалы в сфере HR и C&B (Compensations and Benefits - льготы и компенсации) обсудили результаты новых исследований Mercer Marsh Benefits, а также вместе искали решения наиболее актуальных проблем мотивации сотрудников. Кроме того, прошли панельные дискуссии и интерактивные выставки проектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".
В ходе исследования Mercer Marsh Benefits среди 113 компаний, посвященного здоровью на рабочем месте, выяснилось, что среди практик Workplace Wellness наиболее востребованы чистая вода и кухонное пространство в офисе (82%), профилактика и раннее выявление заболеваний (65%), программы здорового образа жизни (49%), корпоративный спорт (46%) и эмоциональное здоровье сотрудников (31%).
За последние три года 87% респондентов реализовали хотя бы одну программу управления здоровьем коллектива, 24% - не менее трех. В 2017 году четверть опрошенных компаний получили от своего страховщика паспорт здоровья организации: две в автоматическом режиме и шесть по предварительной договоренности.
В текущем году 32% компаний проводили дни здоровья, при этом в 78% случаев помогал страховщик. Современные провайдеры дают возможность использовать дни здоровья не только для повышения информированности сотрудников, но и для проведения скрининга, получения дополнительной информации о факторах риска коллектива, разработки комплексных программ для дальнейшего внедрения в компании. В 4% компаний были организованы программы по снижению веса, в 60% случаев поддержку в этом оказывал страховщик.
"Финансовый результат от внедрения Workplace Wellness программ отмечается при их продвижении на постоянной основе на протяжении трех-пяти лет, однако на данный момент Wellness-инициативы продвигаются в компаниях как точечные несистемные мероприятия больше развлекательного характера, а результаты и эффективность данных мероприятий никак не измеряются, - отметил директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. - Тем не менее, сотрудники с высоким статусом Wellness обходятся работодателю на 61% дешевле, на 13% повышается эффективность работы сотрудников, на 38% снижается количество пропусков работы. Поэтому мы считаем Wellness программы перспективным направлением".
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:43
СКР объявил в розыск подозреваемого в убийстве пермяка
Он направляется в Астрахань.Сегодня в 14:23
Цены на бензин в России удивили рекордным ростом
Не по сезону.Сегодня в 14:16
Возобновилось прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью
Рейсы будут летать дважды в неделю.Сегодня в 13:54
Скандалы на пользу: депутаты ЗакСо предложили помочь ЦПКиО бюджетными миллионами
И привести его в "приличный вид".Сегодня в 13:48
Экс-директор свердловского МФЦ попала под "уголовку"
Из-за незаконных премий.Сегодня в 13:44
Семья со 132 детьми из Киргизии удостоена международной премии
Российского детского фонда.Сегодня в 13:33
Курганский "каннибал" рассказал пикантные подробности из жизни своей жертвы
Он поведал о наркотиках и сексе.Сегодня в 13:10
Краса Вселенной живет в Таджикистане
Конкурс проходил в Сети.Сегодня в 12:30
Искусственный интеллект оставит российских женщин без работы
Через десять лет.Сегодня в 12:30
Полицейские под прикрытием подрались из-за наркотиков
Приняв друг друга за преступников.Сегодня в 12:26
Секс-рабынь из Узбекистана возили в Таиланд через Киев
Помогала сотрудница таможни Украины.Сегодня в 12:15
На Среднем Урале младенца засыпало кирпичами
После хлопка газовой смеси.Сегодня в 12:12
Екатеринбургский университет "разжалован" до школы
Здание ожидает перепланировка.Сегодня в 12:08
Свердловским зэкам пытались передать почти 600 мобильников
Наркотики и алкоголь.Сегодня в 11:36
Стрелка из ночного клуба Нижневартовска отдали под суд
Ему вменяют две статьи.
Главные новости
- Сегодня в 13:33Курганский "каннибал" рассказал пикантные подробности из жизни своей жертвы
- Сегодня в 12:12Екатеринбургский университет "разжалован" до школы
- Сегодня в 11:34Куйвашев оценит презентации соперников Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025
- Сегодня в 11:03Ремонт Московской в Екатеринбурге снесет три дома
- Сегодня в 10:31Тюменских ветеринаров заподозрили в сокрытии вспышки африканской чумы
Аналитика
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.