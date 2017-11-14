В любой компании.

Группа "АльфаСтрахование" приняла участие в III ежегодной конференции "Здоровье. Лояльность. Вовлеченность" (в рамках проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций"). Организатором мероприятия выступил крупнейший международный страховой брокер Mercer Marsh Benefits.

Ведущие профессионалы в сфере HR и C&B (Compensations and Benefits - льготы и компенсации) обсудили результаты новых исследований Mercer Marsh Benefits, а также вместе искали решения наиболее актуальных проблем мотивации сотрудников. Кроме того, прошли панельные дискуссии и интерактивные выставки проектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".

В ходе исследования Mercer Marsh Benefits среди 113 компаний, посвященного здоровью на рабочем месте, выяснилось, что среди практик Workplace Wellness наиболее востребованы чистая вода и кухонное пространство в офисе (82%), профилактика и раннее выявление заболеваний (65%), программы здорового образа жизни (49%), корпоративный спорт (46%) и эмоциональное здоровье сотрудников (31%).

За последние три года 87% респондентов реализовали хотя бы одну программу управления здоровьем коллектива, 24% - не менее трех. В 2017 году четверть опрошенных компаний получили от своего страховщика паспорт здоровья организации: две в автоматическом режиме и шесть по предварительной договоренности.

В текущем году 32% компаний проводили дни здоровья, при этом в 78% случаев помогал страховщик. Современные провайдеры дают возможность использовать дни здоровья не только для повышения информированности сотрудников, но и для проведения скрининга, получения дополнительной информации о факторах риска коллектива, разработки комплексных программ для дальнейшего внедрения в компании. В 4% компаний были организованы программы по снижению веса, в 60% случаев поддержку в этом оказывал страховщик.

"Финансовый результат от внедрения Workplace Wellness программ отмечается при их продвижении на постоянной основе на протяжении трех-пяти лет, однако на данный момент Wellness-инициативы продвигаются в компаниях как точечные несистемные мероприятия больше развлекательного характера, а результаты и эффективность данных мероприятий никак не измеряются, - отметил директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. - Тем не менее, сотрудники с высоким статусом Wellness обходятся работодателю на 61% дешевле, на 13% повышается эффективность работы сотрудников, на 38% снижается количество пропусков работы. Поэтому мы считаем Wellness программы перспективным направлением".

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.