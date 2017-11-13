"Тагильский трамвай" под носом мэрии "прокатал" 450 миллионов Сегодня в 17:57
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Нарушения нашла Счетная палата.
Нижнетагильская счетная палата нашла многомиллионные ошибки в отчетах МУП "Тагильский трамвай" за 2016 год. Унитарное предприятие возглавляет депутат местного парламента Игорь Темнов, передает "Уралинформбюро".
Как говорится в заключении Счетной палаты, размещенном на сайте контрольного органа, администрация города передала МУПу 22 объекта недвижимого имущества на сумму свыше 40,5 миллиона рублей по праву хозяйственного ведения. Но ни одно из них организацией зарегистрировано не было.
Кроме того, девять зданий предприятия, а также трамвайный парк на Восточном шоссе оказались расположены на земельных участках, документально никак не закрепленных за МУПом.
Также контрольный орган обнаружил, что сотрудники "Тагильского трамвая" допустили ошибки в бухгалтерском учете: "Несоблюдение установленного порядка отражения в бухгалтерском учете и отчетности объектов основных средств переданных Предприятию в хозяйственное ведение, повлекшее искажение показателей бухгалтерской отчетности на сумму 458 577 997 рублей".
Во время проверки выяснилось, что МУП нарушило порядок учета оборудования охранно-пожарной сигнализации и сетей связи тяговых подстанций на сумму без малого 4,5 миллиона рублей. Это привело к занижению финансового результата за 2015 год.
"С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес первого замглавы администрации города Нижний Тагил, Управления муниципального имущества администрации города Нижний Тагил, Управления городским хозяйством администрации города Нижний Тагил направлены информационные письма", - сообщили в надзорном органе.
Материалы по результатам проверки надзорного органа уже направлены в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.
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