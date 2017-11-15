Через 3 года.

В 2020 году работающие жители Екатеринбурга будут получать по 56 рублей ежемесячно. Размер средней зарплаты простого горожанина 14 ноября депутатам муниципальной думы озвучил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, передает "Уралинформбюро".

По данным чиновника, в 2017 году средняя получка местного жителя составляет 45 596 рублей, а к концу 2020 года екатеринбуржцы должны зарабатывать в среднем по 56 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, в своем докладе Прядеин упомянул демографию: в уральской столице продолжается ее падение, которое затянется и на ближайшие годы. Среди причин отрицательной динамики - демографические ямы прошлых лет и нежелание женщин становиться мамами.

Как рассказал чиновник, к 2020 году в уральской столице с 22% до 24% вырастет число пенсионеров. Впрочем, одновременно увеличится и средняя продолжительность жизни - до 74 лет.

Также Прядеин озвучил перед депутатами гордумы прогноз темпов промышленного производства. В следующем году он сократиться на 5%, падение темпов в ряде отраслей, по данным департамента экономики, отмечаются уже сегодня. К примеру, в строительстве и общественном питании.

Зафиксировано падение ввода в эксплуатацию нежилых помещений - с января по октябрь 2017 года общая площадь составила 431 тысячу квадратных метров, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Все наши экономические ожидания зависят от того, как скоро оборонно-промышленный комплекс перейдет на выпуск гражданской продукции", - резюмировал глава департамента экономики администрации города.

Представленный им прогноз экономического развития Екатеринбурга одобрили не все народные избранники. "Уровень качества прогноза, который нам представлен, не просто плохой, он ужасающий", - заявил один из парламентариев.

Затем депутаты гордумы провели так называемое нулевое чтение бюджета. Согласно документу, доходы муниципальной казны в 2018 году составят 36,5 миллиарда рублей, а расходы – 37,4 миллиарда. При этом дефицит бюджета не превысит 887 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году доходы и расходы были несколько выше: 38,1 и 39 миллиарда рублей соответственно. По мнению городских властей, это связано с окончанием подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Из-за этого сократились вливания из регионального и федерального бюджетов.

По словам представителей мэрии, в следующем году в городе не запланирована реализация каких-либо крупных проектов. Единственное, что ждет жителей столицы Урала - перевод школ на обучение в одну смену. На создание новых мест за партами общеобразовательных учреждений в 2018 году по муниципальной программе предусмотрено 284 миллиона рублей.