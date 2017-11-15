Через полтора-два года.

В 2018 году в России произойдет взрыв спроса на киберстрахование и защиту от рисков, связанных с проникновением через сети и повреждением. Рост качественного спроса на этот вид страхования начнется спустя год-два.

Сегодня даже в условиях масштабных хакерских атак представители бизнеса предпочитают вложения в осязаемые улучшения в IT-сфере - ведь перспектива работоспособности страхового полиса туманна.

Однако к началу сентября 2017 года совокупная сумма страхового покрытия, предоставленная Группой "АльфаСтрахование" корпоративным клиентам финансовой сферы услуг, превысила 100 миллионов евро. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, рост качественного спроса на этот вид страхования будет заметен лишь через год-полтора, а сам продукт начнет активно приобретаться бизнесом в 2018-2020 годах. Этот процесс стартует после того, как предприниматели увидят или на собственном примере убедятся в реальности и опасности существующих киберрисков.

По данным аналитического исследования компании Positive Technologies, на Россию приходится примерно 10% от общего числа кибератак в мире. По популярности у хакеров страна уступает только США. При этом в апреле - июне 2017 года больше четверти атак (28%) затронули одновременно десятки стран и сотни, а в отдельных случаях и тысячи компаний.

Во втором квартале текущего года злоумышленники проявляли повышенный интерес к частным лицам, на их деньги и данные было направлено 24% атак, отмечают в Positive Technologies. При этом две трети атак (67%) имели своей целью прямую финансовую выгоду (например, за счет выкупа за восстановление данных, зашифрованных трояном), а еще 29% - получение данных. Больше половины атак (55%) носили массовый характер и проводились в основном с помощью вредоносного программного обеспечения.

"С корпоративными клиентами рынка информационных технологий мы работаем давно и плодотворно. Наша задача никогда не была ограничена разработкой готовых "коробочных" продуктов с фиксированным набором настроек и шаблонными процедурами урегулирования убытков. Сегодня под защитой "АльфаСтрахование" находится более 20 крупных российских компаний, которые ежедневно сталкиваются с возрастающими рисками из-за угроз в области кибербезопасности и несанкционированного вмешательства в свои компьютерные системы, обеспечивающие функционирование бизнеса. Чаще всего киберстрахование как дополнительное покрытие к основному полису выбирают банки, те же компании нефинансового сектора рассматривают продукты киберстрахования как опцию к основному полису. Наиболее часто страхователи, покупающие полис от киберрисков, выбирают защиту от финансовых угроз - потери данных, вывода или кражи средств или ценных бумаг со счетов", - отметил руководитель управления страхования финансовых рисков "АльфаСтрахование" Андрей Макаренцев.