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Мошенники "раскинули" соцсети на клиентов банковСегодня в 16:55

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Все вопросы лучше решать по телефону.

Россиян атакуют банковские мошенники. На этот раз - в соцсетях. Осенью активность выдающих себя за сотрудников банков злоумышленников увеличилась вдвое, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений с использованием высоких технологий.

Еженедельно специалисты выявляют и блокируют десятки поддельных аккаунтов финорганизаций.

Схема проста: пользователь публикует запрос в официальной группе банка. Мошенники оперативно реагируют на него и, представляясь сотрудником финучреждения, переводят диалог в личный формат (персональные сообщения). Затем они различными способами, в том числе с использованием приемов психологического давления, выманивают информацию, дающую доступ к деньгам жертвы. Чаще всего запрашиваются номер и верификационный код карты, идентификатор пользователя, проверочный sms-код и прочее.

Чтобы не стать очередной жертвой обманщиков в соцсетях, нужно помнить, что сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты "пластика". Не стоит никому называть и коды из sms-сообщений от финорганизации.

Если на сайте банка нет ссылок на его официальные сообщества в социальных сетях, скорее всего, страница поддельная.

При малейших сомнениях при консультировании в сообществе банка необходимо прекратить общение и позвонить в банк. При возникновении любых проблем с банковскими услугами лучше всего напрямую звонить в банк - по указанному на официальном сайте или банковской карте телефону.

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