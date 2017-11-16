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Банки узнают о судимостях россиянСегодня в 11:43

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Из первых уст.

В 2018 году банки начнут получать от сведения о судимостях россиян. Обмен информацией будет налажен через систему межведомственного электронного взаимодействия, пишут "Известия" со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина.

Эксперты считают, что справки о судимости будут учитываться при оценки платежеспособности клиентов. Банки, входящие в топ-30 по величине активов, не станут кредитовать клиентов с судимостью. А вот мелкие финорганизации готовы работать и с ними, но под более высокий процент. Ведь возврат выданной неоднократно судимому заемщику суммы никто не гарантирует: вероятность повторного привлечения его к уголовной ответственности очень велика.

При этом, отмечают банкиры, нужно предусмотреть возможность однозначной идентификации. Чтобы избежать случаев, когда у законопослушного и имеющего судимость заемщиков совпадают личные данные, передает "Уралинформбюро".

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