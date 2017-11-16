Объем выданных по картам кредитов вырос на 65%.

За январь - сентябрь 2017 года в России по кредитным картам было выдано займов на 234,27 миллиарда рублей. Это на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных историй.

Самые высокие темпы роста объемов выданных "пластиковых" кредитов зафиксированы в Челябинской области (+65,3%). Южноуральцы воспользовались кредитными картами на 5,55 миллиарда рублей.

Также в ТОП-15 вошли Свердловская и Тюменская области, где объем займов по кредиткам вырос на 46,4% и 45% соответственно - до 7,01 и 2,92 миллиарда рублей.

В Югре за 9 месяцев с кредитных карт было снято 3,72 миллиарда рублей (+34,8%). В Пермском крае объем кредитов вырос на 29,3% - до 3,88 миллиарда рублей.

Только в Амурской области и Республике Саха (Якутия) объемы выданных кредитов по кредитным картам сократились - на 9,8% и -0,7% соответственно.

"Рост кредитования в стране в последнее время связан, прежде всего, со стабилизацией экономической ситуации в стране, а также с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса, - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Высокой динамике роста кредитования также способствует активное внедрение и использование кредиторами системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков. Она позволяет банкам максимально эффективно управлять кредитным риском, сводя к минимуму потери от кредитования. При этом важно понимать, что активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться в банки за кредитами".