Свердловские депутаты обсудили "хотелки" министерствСегодня в 19:18
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На согласительной комиссии.
В Законодательном собрании Свердловской области 16 ноября стартовала работа временной согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2018 год. В повестке - 28 вопросов и 24 доклада, передает корреспондент "Уралинформбюро".
С трибуны отчитались главы и специалисты областных ведомств. В начале работы комиссии ее сопредседатель, спикер ЗакСо Людмила Бабушкина отметила, что представленный прогноз социально-экономического развития Среднего Урала на 2018-2020 годы одобрен правительством региона.
Прогноз развития разработан в трех вариантах. В основу лег базовый (с умеренными цифрами - по аналогии с прошлым годом). Это сразу же вызвало протест со стороны депутата-единоросса Владимира Никитина: "Мы начинаем планировать первые три года "пятилетки ". Мы сможем сделать то, что запланировали? Есть ощущение, что заложенные показатели выполнить ее не позволят".
Поначалу депутаты откровенно скучали, но вопрос по рекламным конструкциям, наконец, пробудил их интерес. Выяснилось, что в текущем году было демонтировано 1 700 объектов. Но они продолжают расти, как грибы. Убирают в одном месте - появляются в другом, заявил заместитель губернатора Сергей Зырянов, отметив, что нужны изменения в законодательной части. Кстати, "Уралинформбюро" ранее писало о нелегальных рекламных стендах в Екатеринбурге.
За живое депутатов задел и вопрос с дорогами. "Недоумение вызывает сокращение финансирования на дороги", - заявил депутат Виктор Якимов.
По настоящему нешуточная баталия разгорелась после выступления директора департамента информатизации Алексея Рукавишникова. В своей госпрограмме он отметил, что на 2018 год заложено 399 миллионов рублей на приборы автоматической фото- и видеофиксации движения, на 2019 год - 355 миллионов, на 2020 год - 385 миллионов.
"Раньше шла речь о том, что этот вопрос выйдет на самоокупаемость. А мы по-прежнему тратим деньги" - заявил Владимир Никитин.
В итоге депутаты так и не смогли разобраться, сколько приборов установлено в регионе и кто за них отвечает. Как сообщалось ранее, этот бизнес пытается подобрать под себя УГМК-Холдинг. Было решено детально обсудить данный вопрос на рабочей группе.
"Мы приняли проект бюджета в первом чтении, как концепцию. Для нас это - предмет обсуждения, что наработано в рамках будущего закона Свердловской области исполнительным органом власти. Сегодня мы начинаем смотреть государственные программы. Их в следующем году будет 29. Мы сегодня и завтра рассматриваем основные. После этого перейдем к детальному обсуждению в рамках рабочей группы. Процесс согласительных процедур позволяет нам просчитать все возможные параметры, увидеть неточности, где-то сдержать исполнительный орган власти, где-то пойти навстречу. Надо найти компромисс подготовить поправки, и уже с ними принимать финансовый документ во втором и третьем чтении", - отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам ЗакСо Владимир Терешков.
Точку в обсуждениях 16 ноября поставила министр финансов Галина Кулаченко. В ответ на просьбы о выделении дополнительного финансирования она заявила, что надо освоить уже выделенные средства: "Большая проблема в том, что мы плохо осваиваем выделяемые деньги. Мы выделяем, но до граждан они не доходят. Мы не снижаем уровень, но давайте на нем остановимся и спросим: что сделано?".
17 ноября согласительная комиссия продолжит работу.
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