Рапопорт наступил на горло собственной песнеСегодня в 16:35
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Без денег из бюджета.
Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пожаловался на снижение финансирования массовых спортивных мероприятий. Меньше бюджетных средств в 2018 году будет выделено на проведение "Лыжни России" и "Кросса наций", передает "Уралинформбюро".
Об этом Рапопорт сообщил на заседании согласительной комиссии ЗакСо, которая 17 ноября обсуждала проект главного финансового документа региона на следующий год.
По словам министра, в 2018 году его ведомству направят на 17% меньше средств, чем в 2017 году. Общее финансирование спорта и физкультуры в области составит 2 миллиарда 917 тысяч рублей. Сокращение расходов скажется на проведении массовых спортивных мероприятий, в том числе "Золотая шайба" и "Рыжий мяч".
Рапопорту посочувствовала глава комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова, однако министр поспешил ее успокоить. "Мы возьмем все, что нам дадут, и проведем все мероприятия, даже если их будет меньше. Потому что сколько денег – столько песен", - пояснил он.
Глава минспорта намекнул, что средства на проведение массового забега на лыжах или кросса можно было бы забрать у ведомства Игоря Трофимова: "Чем больше денег правительство тратит на спорт, тем меньше тратит на систему здравоохранения".
Стоит отметить, что на этой неделе депутаты Заксобрания Свердловской области и главы министерств начали обсуждение проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Согласительные комиссии продолжат работу и в течение следующей недели. Как сообщалось ранее, до этого "добавку" в размере 27 миллионов рублей у депутатов просил министр АПК Дмитрий Дегтярев, заявив что деньги пойдут на грибы.
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