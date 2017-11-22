Социальный вычет за обучение детей вырастет вдвое21 ноября в 19:41
- Текст
С разрешения Госдумы.
Размер налоговой базы для возврата социального вычета за обучение детей может вырасти с 50 до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет "Парламентская газета".
Сегодня каждый россиянин имеет право на получение социального налогового вычета за обучение своего ребенка по очной форме на коммерческой основе. Однако база для его расчета ограничена 50 000 рублей в год. Таким образом, даже платя за обучения чада гораздо больше, родитель может вернуть из федерального бюджета в качестве социального налогового вычета не более 6500 рублей, передает "Уралинформбюро".
В последний раз размер налоговой базы менялся в 2007 году - тогда он был увеличен с 38 000 до 50 000 рублей. Но за последние 10 лет стоимость обучения выросла очень существенно и сейчас в разы превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы. Кроме того, заметно меньше стало бюджетных мест в вузах.
Исходя из этого, считают авторы инициативы, изменения в Налоговый кодекс РФ будут вполне правомерными и обоснованными.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
21 ноября в 19:50
На Урале пьяный водитель Range Rover лишил новорожденного отца
Малыша спасла автолюлька.21 ноября в 19:41
Социальный вычет за обучение детей вырастет вдвое
С разрешения Госдумы.21 ноября в 19:23
Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале
Попав в ДТП.21 ноября в 19:08
Трофимову не дали денег на решение урологических проблем
Свердловских мужчин.21 ноября в 18:53
Изрезавшего беременную жену уральца ждет принудительное лечение
В психиатрической клинике.21 ноября в 18:50
Екатеринбургу предрекли появление собственного "Сколково"
Главное - заполучить ЭКСПО-2025.21 ноября в 18:44
Уголовные дела и задержание: новые детали в расследовании югорской автокатастрофы
Унесшей жизни 12 человек.21 ноября в 18:37
Тагильскую больницу обязали выплатить 6 миллионов за смерть ребенка
Виновной в гибели признали бывшего замглавврача.21 ноября в 18:28
В Екатеринбурге незаконные выделенные полосы заменили "кирпичами"
Навсегда.21 ноября в 18:16
Тюмень стала городом счастливых пассажиров
Горожане довольны общественным транспортом.21 ноября в 18:00
Екатеринбургскую поликлинику-долгострой "повесят" на Москву
Денег на ее запуск попросят у Федерации.21 ноября в 17:47
Стюардессу "Уральских авиалиний" наградили за спасение школьника
У ребенка в небе остановилось сердце.21 ноября в 17:44
Чебаркульским дорожникам ищут нового хозяина
На торгах.21 ноября в 17:42
Тагильчанка села на 6 лет за многомиллионное мошенничество
Квартирное.21 ноября в 17:37
Глава Роструда посоветовал больше работать
"Мы очень много празднуем".
Главные новости
- 21 ноября в 19:23Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале
- 21 ноября в 19:08Трофимову не дали денег на решение урологических проблем
- 21 ноября в 18:44Уголовные дела и задержание: новые детали в расследовании югорской автокатастрофы
- 21 ноября в 16:50Чехи научат свердловчан беречь электроэнергию
- 21 ноября в 14:07"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.