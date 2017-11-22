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Социальный вычет за обучение детей вырастет вдвое21 ноября в 19:41

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С разрешения Госдумы.

Размер налоговой базы для возврата социального вычета за обучение детей может вырасти с 50 до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет "Парламентская газета".

Сегодня каждый россиянин имеет право на получение социального налогового вычета за обучение своего ребенка по очной форме на коммерческой основе. Однако база для его расчета ограничена 50 000 рублей в год. Таким образом, даже платя за обучения чада гораздо больше, родитель может вернуть из федерального бюджета в качестве социального налогового вычета не более 6500 рублей, передает "Уралинформбюро".

В последний раз размер налоговой базы менялся в 2007 году - тогда он был увеличен с 38 000 до 50 000 рублей. Но за последние 10 лет стоимость обучения выросла очень существенно и сейчас в разы превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы. Кроме того, заметно меньше стало бюджетных мест в вузах.

Исходя из этого, считают авторы инициативы, изменения в Налоговый кодекс РФ будут вполне правомерными и обоснованными.

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