А "шуба" для сельди подешевела.

В России стоимость набора продуктов для салата "Оливье" за год увеличилась на 1,2% и составила 312 рублей. При этом ингредиенты для "Сельди под шубой" стали дешевле на 0,9%. Теперь приготовление этого блюда обойдется в 150 рублей. Такие цифры озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы РФ, передает "Уралинформбюро".

При этом инфляционные ожидания россиян гораздо выше - на уровне 8,7%. "Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, к тому, что можно распоряжаться семейным деньгами, мы думаем постоянно о росте цен", - отметила руководитель ЦБ РФ.

Ранее Набиуллина заявляла, что ожидаемая инфляция по итогам 2017 года не превысит 3%. В первой половине 2018 года она несколько повысится, но будет колебаться вокруг плановых 4%.