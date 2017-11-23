"АльфаСтрахование" остается лидером рынка страхования туристовСегодня в 10:55
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Выезжающих за рубеж.
По итогам первой половины 2017 года Группа "АльфаСтрахование" стала лидером рынка страхования выезжающих за рубеж.
Компания заняла первую строчку рейтинга, составленного международным рейтинговым агентством RAEX ("Эксперт РА"), с объемом сборов в 665,2 миллиона рублей, что на +18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Выплаты путешественникам в январе - июне составили 173 миллиона рублей (26% от суммы сборов).
"Наша компания вновь стала лидером страхования выезжающих за рубеж: в первом полугодии 2016 года "АльфаСтрахование" собрала 11,6% премий по страхованию и также заняла первую строчку рейтинга, - отмечает директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. - Мы ведем непрерывную работу над повышением уровня удобства сервиса покупки полисов, расширением каналов продаж и внедрением инновационных сервисов обслуживания клиентов. С помощью мобильного приложения "АльфаСтрахование Mobile" и кнопки "SOS" связаться с оператором и заявить о страховом случае можно из любой точки мира. Только в январе - октябре 2017 года этой опцией воспользовались 268,3 тысячи человек".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", полис выезжающего за рубеж покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь и транспортные затраты (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Страховку можно расширить за счет покрытия таких рисков, как потеря или хищение документов, багажа, задержка рейса. Туристам также предлагается застраховать личное и недвижимое имущество на время своего отсутствия, гражданскую ответственность, а также приобрести страховку от невыезда.
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