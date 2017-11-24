×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Набиуллина присмотрит за банками с выгодными процентами по вкладам Сегодня в 16:40

  • Текст

Для физических лиц.

Банки, чьи ставки по вкладам ЦБ РФ признает слишком завышенными, попадут в зону повышенного внимания регулятора. Под "подозрением" уже находятся 23 финансовых организации, передает "Уралинформбюро".

Каждые 10 дней Банк РФ публикует среднюю максимальную ставку, которая служит ориентиром для рынка и рассчитывается на базе ТОП-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов. Если ставка банка по вкладам превышает среднее максимальное значение на несколько процентов, то организация автоматически попадает в зону пристального внимания со стороны регулятора.

"По нашим оценкам, такое превышение (на 2%) сейчас может быть у 23 банков. Но это не единственная причина повышенного надзора, мы осуществляем одинаково плотный надзор за всеми банками, чтобы снижать риски", - цитирует "Интерфакс" главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

По итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,40%. Таким образом, в зону риска сейчас попадают кредитные организации, предлагающие клиентам ставки на уровне 9,4% и выше.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×