Для физических лиц.

Банки, чьи ставки по вкладам ЦБ РФ признает слишком завышенными, попадут в зону повышенного внимания регулятора. Под "подозрением" уже находятся 23 финансовых организации, передает "Уралинформбюро".

Каждые 10 дней Банк РФ публикует среднюю максимальную ставку, которая служит ориентиром для рынка и рассчитывается на базе ТОП-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов. Если ставка банка по вкладам превышает среднее максимальное значение на несколько процентов, то организация автоматически попадает в зону пристального внимания со стороны регулятора.

"По нашим оценкам, такое превышение (на 2%) сейчас может быть у 23 банков. Но это не единственная причина повышенного надзора, мы осуществляем одинаково плотный надзор за всеми банками, чтобы снижать риски", - цитирует "Интерфакс" главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

По итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 7,40%. Таким образом, в зону риска сейчас попадают кредитные организации, предлагающие клиентам ставки на уровне 9,4% и выше.